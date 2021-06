Covid-19 : un test sérologique recommandé avant la première dose de vaccin

C'est une petite plaquette qui va bouleverser le processus de vaccination. Grâce à elle, on peut détecter les anticorps présents dans le sang et savoir si quelqu'un a déjà contracté le virus. Il suffit d'une goutte de sang prélevée et de 15 minutes pour avoir le résultat. "Il montre qu'il y a eu présence mais ne donne pas le taux réel dans le sang", explique une soignante. 22% des Français auraient été infectés, mais seuls 8% d'entre eux ont été détectés. Les personnes ayant déjà eu le Covid-19 ne recevront donc qu'une seule dose de vaccin.



Objectif : économiser les doses

C'est une bonne nouvelle pour les services de santé comme pour les Français. Cette petite piqûre pourra éviter une seconde injection à de nombreuses personnes. "Si ça montre que la 2e dose n'est pas nécessaire, pourquoi pas", confie une femme. Cela devrait surtout permettre d'économiser des doses précieuses, qui pourront être administrées à des personnes qui en ont réellement besoin.