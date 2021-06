Vaccination contre le Covid-19 : des tests sérologiques pour détecter les candidats qui ont déjà été malades sans le savoir

Un test sérologique rapide pourrait être proposé avant la première dose de vaccin contre le Covid-19. La personne qui a déjà contracté le virus sans le savoir n'aura plus besoin que d'une seule dose. Le journaliste et médecin Damien Mascret fait le point sur le plateau du 13 heures.

Si vous n'êtes pas encore vacciné contre le Covid-19, cela peut être bon à savoir : un test sérologique pourrait être mis à disposition pour savoir rapidement si vous avez déjà contracté la maladie.

"Le jour où vous allez vous faire vacciner pour recevoir votre première dose, on prend une petite goutte de sang au bout du doigt pour savoir si vous avez déjà eu le Covid sans le savoir", explique le journaliste Damien Mascret. Ce test permettra de savoir si on a déjà eu le Covid, et donc de n'avoir qu'une seule dose.

Éviter de gâcher les secondes doses

"On s'aperçoit que beaucoup de monde a eu le Covid sans le savoir", affirme le journaliste. Début avril, l'Institut Pasteur avait calculé que si 8 % de la population avait été testée positive, le vrai chiffre serait davantage de 22 %. En Île-de-France, ce chiffre monte à 40 %. Une seule dose suffit même si on a eu le Covid il y a longtemps, par exemple il y a un an. "Une dose qui suit le Covid, c'est exactement comme si vous aviez eu deux doses (...) vous aurez exactement la même réponse anticorps". Une optique : éviter de gâcher des secondes doses, par exemple pour vacciner les adolescents, éligibles à partir du 15 juin.

Parmi nos sources

