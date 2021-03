VIDEO. Covid-19 : un dimanche placé sous le signe de la vaccination en France

Cela fait longtemps que le parking du stade toulousain n’avait pas vu autant de monde. Samedi 6 mars et dimanche 7 mars, le club a mis à disposition un espace pour accueillir un centre de vaccination éphémère et les Toulousains sont venus en nombre. Le dispositif a pu être mis en place grâce à une unité mobile de décontamination du Samu reconvertie pour l’occasion. “C’est une unité polyvalente qui peut être utilisée pour la vaccination de masse (...) Actuellement, ça se passe bien car on est en train d’assurer 100 vaccinations par heure”, explique Ana Ribera Cano, responsable de l’unité de médecine catastrophe de Toulouse.



200 000 personnes ont reçu une injection en France

Pompiers, étudiants en médecine, réservistes… Tout le monde se mobilise pour assurer la réussite de cette opération de vaccination. La campagne de vaccination à grande échelle a été lancée dans plusieurs régions, comme à Saint-Quentin dans l’Aisne. Dans la journée du samedi 6 mars, 200 000 personnes ont reçu une injection en France.

