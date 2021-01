Covid-19 : un bus sillonne les communes rurales pour vacciner les seniors

Baptisé le "Vacci’bus", ce bus de ville sillonne les campagnes de la Marne, avec à son bord, un médecin et une infirmière. Le but, vacciner les 75 ans et plus des communes rurales, sans les obliger à se déplacer loin de chez eux, dans les centres de vaccination souvent situés en ville. Les 10 habitants du petit village d’Auberive venus se faire vacciner ce matin-là sont ravis. Ils sont entrés tour à tour dans le bus, garé devant la mairie, après avoir pris rendez-vous. "Pour aller à Reims il faut bien 30 minutes sans tenir compte des embouteillages, donc c’est très bien, on apprécie vraiment ce service", assure une habitante. "Ils étaient enthousiastes qu’on se soit mis à leur disposition, et ça a permis de répondre à une certaine anxiété de pouvoir accéder à la vaccination", se réjouit le docteur Jacques Lorentz.

46 communes de moins de 250 habitants concernés

La volonté de la communauté urbaine du Grand Reims a été "d’aller vers les plus âgés, dont certains n’ont plus de voiture, pas de permis", explique Catherine Vautrin, sa présidente. 46 communes de moins de 250 habitants seront desservies jusqu’en février, et 150 personnes seront prises en charge chaque semaine dans le "Vacci’bus".

