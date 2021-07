Covid-19 : sans vaccination, les soignants seront privés de travail

Les personnes travaillant dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite devront obligatoirement être vaccinées. Ils ont jusqu’au 15 septembre pour le faire. Cela concerne à la fois le personnel soignant et non-soignant.

Dans cet Ehpad parisien, un tiers du personnel soignant n’est pas vacciné. Ils savent désormais qu’ils n’ont plus le choix et certains le prennent mal. "Je me sens obligée de faire les choses alors qu’il y en a d’autres qui côtoient du public. Pourquoi on ne leur met pas le vaccin obligatoire ?", se demande Marie-Claude, aide-soignante à la résidence Catherine Labouré. Dès le 15 septembre, tous les professionnels de santé, environ 1,5 million de personnes, devront être vaccinées sous peine de sanctions.

"Vous ne serez plus payés"

"À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n’êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran, lundi 12 juillet. Les soignants craignent aussi les délais. Pour prendre un rendez-vous sur Doctolib en tant que personnel de santé sur Paris, il faut attendre fin juillet pour une première injection. Selon Santé Publique France, la couverture vaccinale serait différente entre les professions de santé. Alors que 72 % des médecins avaient reçu au moins une injection fin mai, seulement 50 % des aides-soignants étaient primo-vaccinés.