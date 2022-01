Covid-19 : record de contamination et quatrième dose en Israël

Pour Hervé Bercovier, les deux premières doses ont offert de très bonnes réponses immunitaires tout comme la 3e, appliquée en Israël avant l’arrivée du variant Omicron. À l’heure où le nombre de cas explose dans l’État hébreu, le professeur Bercovier pense que la 4e dose sera à même de contenir la vague Omicron qui sévit dans le monde.



Omicron marqueur de la fin de la pandémie ?

Alors que des chercheurs sud-africains et danois pensent que le variant Omicron sera le dernier variant et que la pandémie va s’estomper à la fin de la vague d’Omicron, le professeur Bercovier estime que cela est un "rêve". En effet, il affirme qu’aucune preuve scientifique n’atteste que le variant Omicron protégera contre de potentiels futurs variants. Hervé Bercovier souhaite passer cette vague avec le moins de mort possible, notamment chez les plus fragiles. Il ajoute que les personnes les plus faibles se précipitent sur la 4e dose en Israël.