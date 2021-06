Covid-19 : que faire des doses du vaccin AstraZeneca, boudé par les Français ?

F. Prabonnaud, C. Cormery, A. Boulet

Le vaccin AstraZeneca est de plus en plus boudé par les Français. Les flacons de ce vaccin contre le Covid-19 ne trouvent plus preneurs. Risquent-ils d'être périmés à brève échéance ?

Dans le réfrigérateur d'une pharmacie parisienne, se trouvent neuf flacons de vaccin AstraZeneca, à utiliser au plus vite. "Les flacons se périment en juillet 2021. Pour l'instant, on n'a plus aucun candidat pour la vaccination AstraZeneca. Les gens ont peur du vaccin", déplore Florence Savoyaud, pharmacienne. Pour ne pas les jeter, les pharmaciens comptent sur les rappels. Dans cette officine, les rendez-vous pour la deuxième dose ont commencé le mois dernier.

Trop de doses d'AstraZeneca ?

Partout en France, le nombre de premières vaccinations par AstraZeneca est en chute libre. Au total, 181 063 injections ont été réalisées au pic, le 12 mars, contre 1 055 lundi 7 juin. À l'inverse, les deuxièmes doses montent en puissance : 68 ont été injectées le 12 mars, contre 31 177 le 7 juin. Alors, aura-t-on trop de doses d'AstraZeneca ? Environ huit millions d'injections seront effectuées, à comparer avec les livraisons prévues, qui s'élèveront à 14,9 millions d'ici fin juin. Le ministère de la Santé envisage d'ouvrir la vaccination contre le Covid-19 sans rendez-vous, le soir pour les plus de 55 ans. Il a également assoupli les règles pour les pharmaciens, qui ne sont désormais plus obligés de vacciner par groupe de dix ou douze personnes. La France a également prévu des dons via le mécanisme Covax, surtout vers l'Afrique.



