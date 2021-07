Covid-19 : quand se faire vacciner quand on est enceinte ?

Doit-on, et surtout quand se faire vacciner contre le Covid-19 quand on est une femme enceinte ? Le journaliste et médecin Damien Mascret fait le point sur le plateau du 19/20.

Peut-on dire qu'on a maintenant assez de recul pour vacciner tôt les femmes enceintes ? "On départ on se méfiait, notamment au premier trimestre, parce qu'on n'avait pas suffisamment de données, il n'y avait pas assez de grossesses au premier trimestre chez les personnes qui se faisaient vacciner. Maintenant, on a beaucoup plus de recul, et les Américains ont publié des études avec (...) des femmes enceintes et vaccinées. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'effet indésirable inattendu", explique le journaliste Damien Mascret.

Aucune perturbation constatée

"Certes, ils ont observé qu'il y avait des fausses couches le premier trimestre, environ 12,6% de fausses couches qui survenaient chez les femmes vaccinées, mais de façon habituelle, on sait très bien qu'il y a de nombreuses fausses couches au premier trimestre, on estime qu'il y en a entre 10 et 26% selon les études", explique Damien Mascret. Le risque n'est donc pas augmenté avec le vaccin. Et les recommandations en France ont évolué. Les experts recommandent de faire l'injection le plus tôt possible, tout en assurant que l'injection n'a aucun impact sur la fertilité et ne perturbe pas l'allaitement.

