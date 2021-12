Covid-19 : premier dimanche de vaccination dans les pharmacies

Une pharmacie parisienne multiplie les vaccins depuis l'ouverture de la troisième dose de rappel. Même scénario, dimanche 12 décembre. "Depuis l'accélération de la troisième dose, (...) on a quadruplé le nombre de demandes", confie le pharmacien, Cyril Slama, qui prévoit de vacciner 30 personnes dans la journée. Pour lui, réaliser des injections le dimanche, malgré les difficultés de main d'œuvre et de coût, est une mission solidaire. "Avec de la bonne volonté on va tous réussir à s'organiser", relativise-t-il.

Problèmes de doses et de personnel

Parfois, la motivation ne suffit pas. Dans une officine de Caen (Calvados), le personnel manque. "Ce serait impossible, il faudrait vraiment avoir une équipe que pour ça", explique Elsa Chouraqui, pharmacienne. D'autres n'ont pas assez de doses pour vacciner le dimanche. "Il aurait fallu anticiper et commander quand c'était encore possible, mais comme il y a une péremption courte sur ces vaccins, on a respecté les consignes", confie Victoire Jacob, pharmacienne. Plus de 14 millions de personnes ont déjà reçu leur dose de rappel. L'ouverture d'un maximum de pharmacies le dimanche va permettre d'accélérer la dynamique.