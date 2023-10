Covid-19 : pourquoi la campagne de vaccination a-t-elle démarré en avance ?

Durée de la vidéo : 1 min

Les personnes fragiles peuvent se faire vacciner contre le Covid-19 dès lundi 2 octobre. La campagne de vaccination a débuté avec deux semaines d'avance. Le point avec Damien Mascret, sur le plateau du 20 Heures.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré, lundi 2 octobre, deux semaines avant la date prévue. La première raison est la reprise épidémique : "On est passé en moins d'un mois de 25 à 45 pour 100 000", explique Damien Mascret, médecin et journaliste sur le plateau du 20 Heures, lundi 2 octobre. "Pour la majorité des Français, le dernier rappel immunitaire commence à dater, souvent de plus de six mois", ajoute-t-il.

Des vaccins adaptés aux nouveaux variants

Le rappel immunitaire peut être une vaccination ou une contamination. La vaccination est recommandée pour les personnes fragiles, vulnérables, qui risquent de faire des formes graves. Cela concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les malades immunodéprimés. Enfin, les soignants et les résidents en Ehpad sont aussi ciblés par la campagne. "Les nouveaux vaccins sont particulièrement adaptés aux nouveaux variants qui circulent", conclut Damien Mascret.

