Covid-19 : pour atteindre l'immunité collective, il faudra "peut-être vacciner les enfants", estime Alain Fischer

Alain Fischer, professeur d'immunologie pédiatrique et président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, était l'invité de "Votre instant politique" sur la chaîne franceinfo, lundi. Il a évoqué les situations vaccinale et sanitaire.

L'Institut Pasteur estime, dans une étude rendue publique début avril, qu'il faut vacciner 90% des adultes en France pour atteindre l'immunité collective. L'autre option serait de vacciner les enfants contre le Covid-19. "Si on ne cherche à vacciner que les adultes, on aura du mal à arriver" à cet objectif d'immunité collective, "même si tout le monde y met du sien" a estimé, lundi 17 mai dans "Votre instant politique" sur franceinfo, Alain Fischer, professeur d'immunologie et président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

Ce dernier a conditionné sa faisabilité autour de "trois points" : "Le premier, c'est qu'il faut absolument la sécurité des vaccins que l'on serait amené à utiliser, il n'est pas question de prendre des risques. Le deuxième, c'est qu'il soit efficace. Le troisième, c'est de savoir quels enfants vacciner, peut-être qu'il suffirait de vacciner les plus de 10 ans", a précisé le professeur.