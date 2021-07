Covid-19 : peut-on prédire le futur de l'épidémie grâce au Royaume-Uni ?

"Ça c'est vraiment une bonne nouvelle", introduit, enthousiaste, le médecin et journaliste Damien Mascret. "La France, suit dans l'épidémie, avec trois semaines de décalage environ, ce qu'il se passe au Royaume-Uni. Boris Johnson, il y a une semaine, a décidé le freedom day, c'est à dire de relâcher toutes les mesures. Il a anticipé le franchissement de la quatrième vague, il n'était pas sûr à un jour près, mais n'empêche que c'est ce qu'il s'est passé", explique le journaliste.





Couverture vaccinale exemplaire pour les personnages à risque



"Quand on regarde les chiffres des hospitalisations, on s'aperçoit que le pic qui a été atteint lors de la quatrième vague est presque aussi haut que le pic qui a été atteint lors de la première vague, mais ce n'est pas la même chose pour les hospitalisations." Mais la France peut-elle faire aussi bien ? La couverture vaccinale, chez les plus âgés et les plus fragiles est presque au niveau du Royaume-Uni. Dans les plus de 60 ans, la France talonne de près les chiffres du Royaume-Uni, ces derniers dépassant tous 90% pour les plus de 60 ans.

Parmi nos sources

VaccinTracker

Ourworldindata

Liste non exhaustive