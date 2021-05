Covid-19 : peut-on mélanger les vaccins ?

Est-il possible de changer de vaccin entre deux injections ? Damien Mascret, médecin et journaliste, apporte son éclairage sur le plateau du 19/20, lundi 24 mai.

Il est possible de changer de vaccin entre deux injections. "Pour le système immunitaire, que ce soit un vaccin X ou un vaccin Y, l'essentiel c'est de stimuler la mémoire immunitaire, et ça marche à chaque fois", indique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, lundi 24 mai.

Meilleure neutralisation du virus

Une étude espagnole a été menée "chez les personnes qui avaient reçu une première dose d'AstraZeneca et qui huit à 12 semaines après ont reçu une dose de Pfizer". La neutralisation du coronavirus "est multipliée par sept" avec le changement de vaccin. "Donc ça marche très bien, indique le médecin. Ça marcherait peut-être mieux que de faire AstraZeneca et AstraZeneca, où on voyait que la mémoire était seulement multipliée par trois."