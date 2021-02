Covid-19 : pas d’effets secondaires inattendus après l'injection du vaccin AstraZeneca

Bonne nouvelle, le vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca est efficace et même "très efficace", rapporte le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 19/20, mercredi 24 février. "Les Écossais ont commencé dès début décembre à vacciner, et on a 94% de réduction des hospitalisations tous âges confondus, (…) et même chez les plus de 80 ans (…), 81% de réduction des hospitalisations", ajoute ce dernier.

Pas d’effets secondaires inattendus

Concernant les effets secondaires, la situation est plutôt rassurante à nouveau, puisqu’aucun d'entre eux n’est "inattendu", précise Damien Mascret. En revanche, "il y a des symptômes pseudo-grippaux, ça ressemble à la grippe, ce n’est pas très agréable, ajoute le médecin. Heureusement, ça dure 24 heures maximum, mais il y en a beaucoup plus que ce qu’on attendait".

