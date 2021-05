Covid-19 : ouverture de la vaccination sans limite d’âge, mode d’emploi

Le vaccin pour tous, ce sera dès le 12 mai, à condition qu’il y ait des doses restantes dans les centres de vaccination. Les 18-50 ans entrent dans la campagne. La mesure est bien accueillie dans un vaccinodrome parisien, ouvert jeudi 6 mai. "Je suis vacciné, j’ai envie que tout le monde soit vacciné pour qu’on sorte le plus rapidement de cette crise", explique un soignant.

Des rendez-vous de dernière minute

Dans la rue, les jeunes rencontrés par France 3 se sont montrés plus sceptiques. "Moi, je compte pas me faire vacciner tout de suite, mais voilà, on verra plus tard. Pour l’instant, j’en ai pas envie", affirme une passante. Pour les plus motivés, il faudra s’inscrire sur une plateforme type Doctolib en fin d’après-midi. En cas de doses disponibles, le rendez-vous peut être pris pour le lendemain. Ces créneaux de dernière minute ne représenteront qu’une petite part des 500 000 injections réalisées chaque jour en France.