Covid-19 : ouverture de la vaccination aux personnes de plus de 55 ans

La campagne de vaccination s’accélère encore un peu plus en France. À partir du lundi 12 avril, les Français de plus de 55 ans pourront se faire vacciner avec le vaccin d’AstraZeneca, ou avec celui de Johnson & Johnson à partir du 19 avril. De plus, pour les plus de 60 ans, les vaccins Pfizer et Moderna seront disponibles à partir du 16 avril. "Ce sont des gens qui travaillent, qui bougent, qui voyagent, ont des petits-enfants et ont envie d’être protégés et de retrouver une vie normale", explique le Dr. Christine Talarczyk, médecin généraliste.

La durée d’espacement entre les deux doses augmentée

Olivier Véran, le ministre de la Santé, a également annoncé l'augmentation de la durée d’espacement entre les deux doses pour les vaccins de Pfizer et de Moderna. Il passe de quatre à six semaines. Une mesure déjà prise par le Royaume-Uni, et qui devrait permettre d’augmenter le nombre de premières injections. "Quand on va espacer le délai entre les deux doses, on va améliorer la réponse immunitaire au long-terme. On peut avoir une petite baisse de l’immunité, mais on va la rattraper dans un deuxième temps", détaille le Pr Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Henri Mondor de Créteil (Val-de-Marne). Enfin, les autotests seront déployés dans les prochains jours en pharmacie.