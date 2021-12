Covid-19 : "On reste en tension mais il y a de la place pour tous ceux qui souhaitent se faire vacciner aujourd'hui", assure l'une des plateformes de prise de rendez-vous

"On reste en tension mais il y a de la place pour tous ceux qui souhaitent se faire vacciner aujourd'hui", assure Matthieu Bécamel, directeur de la communication de la plateforme Maiia, qui permet de réserver des créneaux de vaccination près de chez soi. Le gouvernement a ouvert mercredi 22 décembre la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans en ajoutant que "le rappel est très efficace y compris contre le variant Omicron".

Franceinfo : Est-ce que vous avez constaté un démarrage des réservations depuis le feu vert de la Haute autorité de Santé (HAS) ou est-ce que c'est encore un peu timide ?

Matthieu Bécamel : C'est un peu tôt pour donner des chiffres car l'annonce n'a été communiquée que mercredi en fin de matinée à tous les professionnels de santé et donc ça va prendre un petit peu de temps. D'autant que, depuis l'annonce, il faut que les centres [de vaccination] activent un motif dédié à la première injection pour la population des 5 à 11 ans. Au-delà de ce simple geste, il faut mettre en place des lignes pédiatriques. Autrement dit, quand vous allez aller dans un centre de vaccination, il faut un parcours particulier pour que les enfants soient pris en charge. Il faut prendre du temps pour expliquer aux enfants comment ça va se passer. Il y a des formulaires à remplir, il y a une forme de logistique un petit peu lourde. De plus, les doses ont pu être appelées depuis le 13 décembre mais concrètement, le gros des doses pour les enfants va arriver à partir du 24 décembre. Donc le temps que tout ça se mette en place, ça va balbutier un petit peu pour que tout ça démarre en grandes pompes, de mon point de vue, en début d'année 2022.

L'un des axes de la stratégie du gouvernement face à cette cinquième vague et la potentielle vague Omicron est de favoriser la dose de rappel. Il y a eu un démarrage très fort lorsqu'elle a été élargie à toute la population. Est-ce qu'on reste sur un rythme élevé de réservations ?

On a toujours cet "effet rebond" après chaque prise de parole. À chaque fois, on a de l'affluence et les Français répondent systématiquement aux appels du gouvernement pour la vaccination. Le rythme est élevé mais il y a eu un goulet d'étranglement avec beaucoup de Français qui se sont mobilisés. Maintenant, ça s'est un petit peu réduit même si on est sur une routine où beaucoup de créneaux sont réservés. On reste en tension mais il y a de la place pour tous ceux qui souhaitent se faire vacciner aujourd'hui. Sur notre plateforme Maiia, on n'a pas de problème d'embouteillage. Ce sont les centres qui ont la main sur les créneaux qu'ils ouvrent au public. En fonction des doses qu'ils ont reçues, de leur personnel, ils vont ouvrir un nombre de créneaux qui correspond à leur capacité vaccinale.

Au tout début, il y avait beaucoup de créneaux dans les grandes villes, un peu moins pour les villes plus moyennes et les zones rurales. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ou est-ce que ça s'est rééquilibré ?

La répartition s'est faite au niveau régional ce qui fait que, normalement, les centres sont proportionnels au nombre de Français qui vivent dans ces régions-là, donc c'est censé se lisser dans chacune des régions. L'autre astuce mise en place par le gouvernement, c'est la vaccination en ville auprès des pharmaciens. Même si, tous aujourd'hui nous remontent que la charge [de travail] est dense avec tous les autres gestes qu'ils ont à faire dans la période hivernale, globalement, vous pouvez vous faire vacciner en officine ou simplement auprès de votre médecin traitant. Quelque part, la médecine de ville prend le pas sur la vaccination qui peut être faite dans les centres de vaccination.