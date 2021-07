Covid-19 : Olivier Véran craint une 4e vague dès fin juillet

Le sourire d'Olivier Véran était de circonstance au festival Solidays, dimanche 4 juillet. Le ministre de la Santé ne cache pas son inquiétude face à la reprise des contaminations au Covid-19. "Depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. À cause du variant Delta qui est très contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès fin juillet", a ainsi confié Olivier Véran.

Éviter une quatrième vague

Ces dernières 24 heures, 2 549 nouveaux cas ont été recensés, soit près de 1 000 de plus que la semaine précédente. Pour l'instant, cette hausse ne se répercute pas sur la tension hospitalière. Mais au Royaume-Uni, les contaminations ont flambé en une semaine (+69% entre le 21 et le 27 juin). Or le gouvernement craint une situation similaire et appelle à une accélération de la vaccination, seul moyen selon lui d'éviter une quatrième vague.