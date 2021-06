Covid-19 : rebond de l'épidémie au Royaume-Uni avec le variant Delta

C'est une course de vitesse à travers le Royaume-Uni : d'un côté la vaccination sans condition d'âge, de l'autre côté, le variant Delta du Covid-19. Des militaires sont déployés pour des campagnes de test en porte à porte. La souche, plus contagieuse, se répand à un rythme effréné, car elle est apparue en plein déconfinement, alors que la campagne de vaccination pourtant rapide, est loin d'être terminée. Les plus contaminés sont d'ailleurs les jeunes qui n'ont pas eu les injections.



Accélérer la prise de rendez-vous

Boris Johnson a appelé à accélérer les prises de rendez-vous. "Plus de 60 % des adultes ont eu les deux doses et 83 % une dose, on est en train de s'en sortir mais c'est crucial que les gens continuent à venir pour les deuxièmes injections", a-t-il expliqué. Face variant Delta, deux doses de Pfizer et d'AstraZeneca protègent à 96 et 92 % contre les hospitalisations. Plus que jamais, la vaccination de toute la population avec deux doses sera cruciale pour sortir de la crise.

Parmi Nos sources

- Suivi de l’épidémie sur le site du gouvernement britannique

- Profil de la professeure de santé publique Linda Bauld

- Étude sur l’efficacité des vaccins face au variant Delta

