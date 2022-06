Covid-19 : nouvelle hausse du nombre de cas positifs

Les contaminations au Covid-19 sont à la hausse en France. Sur le plateau du 23h de Franceinfo mercredi 22 juin, la journaliste Chloé Barbaux explique que cela est lié au sous-variant d’Omicron BA.5. Désormais "majoritaire en France, il est responsable de plus d’une contamination sur deux. Le BA.4 et le BA.5 sont tous les deux extrêmement contagieux parce qu’ils échappent aux défenses immunitaires que nous avons acquises lors de nos vaccinations ou lors de nos infections", décrypte-t-elle.

"Le nombre de cas positifs au Covid-19 réaugmente lentement"

Chloé Barbaux indique qu’après "un mois et demi, deux mois de forte baisse, le nombre de cas positifs au Covid-19 réaugmente lentement. On est au début d’une nouvelle vague : 50 000 nouveaux cas positifs par jour, 45% de plus que la semaine dernière". Elle explique en revanche que la hausse est "beaucoup plus légère" au niveau des hospitalisations. Concernant le profil des malades hospitalisés pour cause de Covid, "huit sur dix ont plus de 60 ans", souligne la journaliste. Le gouvernement a prévu d’accélérer la campagne de vaccination pour la quatrième dose. "Les personnes éligibles sont les plus de 60 ans et les immunodéprimés mais pour l’instant à l’heure actuelle, seule une personne éligible sur quatre a reçu sa quatrième dose de vaccin", conclut-elle.