Covid-19 : nouveau tournant dans la campagne de vaccination avec un feu vert pour tous les plus de 55 ans

La campagne de vaccination passe à la vitesse supérieure. À partir du lundi 12 avril, tous les plus de 55 ans pourront recevoir une dose du vaccin AstraZeneca, ou de Johnson&Johnson à partir du 19 avril. Les plus de 60 ans pourront recevoir une dose de Pfizer ou Moderna à partir du 16 avril. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a également annoncé dimanche 11 avril l’espacement de la seconde dose de Pfizer et Moderna à six semaines, au lieu de quatre.



Renforcer l’immunité collective

Ce choix a déjà été fait par le Royaume-Uni et devrait permettre d’augmenter encore le nombre de personnes vaccinées. "Ça va nous permettre de donner beaucoup plus de premières doses, qui donnent des effets déjà épidémiologiquement parlant, dès 10 jours, dès deux semaines, donc on va vraiment commencer à renforcer cette immunité collective petit à petit", explique le docteur Imad Kansau, infectiologue. Le ministre confirme aussi l’arrivée des autotests nasopharyngés dès le courant de la semaine prochaine.