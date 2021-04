Covid-19 : Nice se fixe l'objectif de 5 000 vaccinations dans une journée

Dès la matinée du vendredi 9 avril, au palais des expositions de Nice (Alpes-Maritimes), c'est l'affluence des grands jours. Aussitôt arrivés, les volontaires sont pris en charge pour se faire vacciner. "C'est ma première injection, et j'ai hâte d'être immunisé et de pouvoir aller voyager", confie un homme. 160 personnes sont mobilisées pour tenir l'objectif des 5 000 vaccinations dans la journée, soit deux fois plus que d'habitude.

Dispositif rodé

Cette vaccination massive est rendue possible par l'arrivée de doses et une organisation millimétrée. "On est rodés maintenant, on a l'habitude, explique Marie-Christine Vidal, adjointe du chef de centre. (…) On a rodé le dispositif pour optimiser le flux, et pour respecter les distanciations." Dans les Alpes-Maritimes, 20% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin, soit cinq points de plus que la moyenne nationale.