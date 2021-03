Covid-19 : Macron appelle à la mobilisation pour gagner “la bataille” de la vaccination

35 vaccinodromes vont être mis en place, le Stade de France (Seine-Saint-Denis) par exemple à partir du 6 avril. La stratégie est de continuer à vacciner les plus de 75 ans en les appelant par téléphone et d’ouvrir la vaccination aux plus de 70 ans, ce que demandait nombre d’élus locaux. La vaccination va monter en puissance. On attend 13 millions de doses dans les prochaines semaines.

Macron sonne la charge

Le président de la République a eu un message volontariste dans le Nord mardi 23 mars. La vaccination doit avoir lieu “tous les jours, matin, midi et soir y compris week-end et jours fériés, car elle est au cœur de la bataille”. On retrouve le vocabulaire guerrier qu’Emmanuel Macron avait eu au tout début de l’épidémie il y a un an. Il a sonné la mobilisation pour gagner son pari sur la vaccination. Pour être réélu, il doit le réussir, comme dans d’autres pays européens.