Covid-19 : les seniors désertent les centres de vaccination

Les seniors se font rares depuis le début de l'été au centre de vaccination de Montreuil (Seine-Saint-Denis), tandis que les visages juvéniles remplissent la salle d'attente. Florence Villagi, la coordinatrice du centre de la ville, explique que de moins en moins de personnes âgées viennent se faire vacciner. "On sait grâce à des discussions avec des collègues qu'ils ne sont pas tous vaccinés", explique-t-elle.

La vaccination à domicile comme alternative

Alors qu'une troisième dose est envisagée, la vaccination stagne autour de 80 % pour les plus âgées. Plus de 600 000 Français de plus de 80 ans n'ont reçu aucune dose de vaccin. Dans le Nord, on a décidé de prendre les devants. Ce sont les infirmières qui viennent directement vacciner à domicile. Cette vaccination des plus âgés est primordiale pour Gaétan Gavazzi, professeur de gériatrie au CHU de Grenoble (Isère). "Elle éviterait des centaines d'hospitalisations", explique le médecin.