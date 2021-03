Covid-19 : les sapeurs-pompiers de Paris prêts à reconduire et amplifier leurs opérations de vaccination

En arrivant dans la caserne de pompiers Champerret dans le 17e arrondissement de Paris, centre éphémère de vaccination contre le Covid-19, dimanche 7 mars, Monique, 81 ans, pousse un "ouf" de soulagement : "Depuis le temps que j'attends... Je suis décidée ! Vous tapez sur internet vaccination plus de 75 ans, vous appuyez... Pas de rendez-vous..", déplore l'octogénaire. Un deuxième centre a ouvert ses portes ce week-end dans le 13e arrondissement, l'objectif étant de vacciner un millier de personnes en deux jours sur les deux sites. 10 000 pompiers ont été mis à contribution dans la capitale, comme ailleurs en France avec l'espoir d'accélerer la campagne.

La #BSPP participe aux vaccinations à @VilleSaintDenis et @AulnaySousBois. Tous les rendez-vous ont été pris via @Doctolib. Merci de ne pas appeler le 18 afin de ne pas surcharger les lignes d'urgence. pic.twitter.com/rjneLnk5i5 — @PompiersParis (@PompiersParis) March 7, 2021

Pour réaliser ces centaines d'injections, les engins de secours de la caserne ont été déplacés. La vaccination est effectuée par les médecins et les infirmiers de la BSPP, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. "On est là dans l'antenne médicale de Champerret, présente le capitaine Julien Hardy. Nous disposons au sein de la BSPP de nos propres médecins du service de santé des armées, de nos propres infirmiers qui sont donc tout à fait habilités à procéder à la vaccination de la même façon qu'ils procèdent à nos propres rappels de vaccination tout au long des visites médicales annuelles."

"On leur confie nos vies au quotidien"

Du début à la fin de la prise en charge, les sapeurs-pompiers de Paris - qui forment une unité du génie de l'Armée de terre - indubitablement, savent faire. L'organisation est militaire. "Je trouve dommage qu'on ne les forme pas à faire des injections, j'aurais toute confiance en eux. On leur confie nos vies au quotidien", dit une patiente croisée au centre. En l'état actuel de la législation, il n'est pas permis à un sapeur pompier, pourtant secouriste professionnel, de procéder à la vaccination.

"On donne l'aval aux pharmaciens, pourquoi pas aux pompiers ? C'est bien eux qui font les premiers massages cardiaques et non pas les pharmaciens." Une femme vaccinée par les sapeurs-pompiers à franceinfo

Pour les jours, les semaines à venir, les sapeurs-pompiers de Paris se tiennent à la disposition des autorités. "L'exécutif prendra la mesure de ce qui a pu être fait et de la même façon que nous l'avons fait ce week-end, nous restons aux ordres et en mesure de reconduire ce genre de dispositif ou de l'amender pour répondre aux besoins." Dernière précision et non des moindres : les rendez-vous se prennent par internet, via le site Doctolib. Les numéros d'urgence - 18 et 112 - ne sont pas dévolus à la vaccination contre le Covid-19.