Covid-19 : les plus de 75 ans vaccinés ont "neuf fois moins de risque d'être hospitalisés", selon une étude

"Il y a neuf fois moins de risque d'être hospitalisé quand on est vacciné" contre le Covid-19, affirme vendredi 21 mai sur franceinfo le professeur Mahmoud Zureik, directeur d’Epi-Phare qui a réalisé la première étude française sur l'efficacité des vaccins en vie réelle chez les plus de 75 ans. Menée auprès de quatre millions de personnes - dont 1,4 million de vaccinés avec des vaccins à ARN messager (92% de Pfizer et 8% de Moderna au moment de l'étude) - elle met en évidence "une baisse de 87% d'hospitalisation".

franceinfo : Les vaccins marchent donc très bien ?

Mahmoud Zureik : Tout à fait ! Le premier résultat de cette étude met en évidence un impact majeur de la vaccination chez les plus de 75 ans, avec une baisse de 87% d'hospitalisation. Il y a neuf fois moins de risque d'être hospitalisé quand on est vacciné. Ça arrive graduellement, à partir de 14 jours, après la première dose. L'amplification de cet effet, c'est sept jours après la deuxième dose. Ca confirme le sérieux des études cliniques et des autorités sanitaires françaises et européennes. C'est très encourageant et ça présage que la vaccination est une bonne manière de sortir de cette crise.

Allez-vous mener ce même genre d'étude sur les populations plus jeunes ?

Bien sûr, on va continuer avec les plus de 75 ans pour les suivre un peu plus longtemps et on va inclure des vaccinés plus jeunes, des vaccinés avec d'autres comorbidités et étudier d'autres vaccins que Pfizer. En fait, cette étude a été menée sur des patients vaccinés en janvier et en février. A ce moment-là, le vaccin prédominant était Pfizer et les personnes qui se faisaient vacciner avaient plus de 75 ans.

Est-ce que cette étude permet également de savoir si la contagiosité et la transmission du virus diminuent aussi ?

Non, parce que l'étude ne concerne que les hospitalisations pour Covid mais plusieurs autres études menées dans d'autres pays suggèrent qu'on prévient aussi la transmission. Je pense que cet effet sera rapporté et affirmé au fur et à mesure des données collectées.