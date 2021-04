Covid-19 : les plus de 55 ans peuvent se faire vacciner en France

Lundi 12 avril, les Français de plus de 55 ans ont désormais accès aux vaccins contre le Covid-19 élaborés par AstraZeneca et Johnson & Johnson. Une nouvelle étape qui doit permettre d’accélérer la campagne de vaccination dans le pays.

C’est un jour qui marque une nouvelle étape importante dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 en France. Depuis lundi 12 avril, les Français de plus de 55 ans sont désormais autorisés à se faire vacciner. Ils ont accès à deux vaccins : celui élaboré par AstraZeneca et le nouveau venu, le Johnson & Johnson. Une livraison de 200 000 doses de ce vaccin est attendue durant la semaine.

Des vaccins qui laissent parfois perplexes

L’annonce de cette ouverture de la vaccination aux plus de 55 ans a été accueillie de différentes manières par les Français. Interrogées par les équipes de France Télévisions, certaines passantes assurent avoir hâte de se faire vacciner quand d’autres préfèrent patienter pour pouvoir choisir un autre vaccin contre le virus. Pour pouvoir se faire vacciner, il est possible de prendre un rendez-vous chez son médecin traitant ou son pharmacien. Certains centres de vaccination seront également autorisés à vacciner les plus de 55 ans.