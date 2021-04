Covid-19 : les plus de 55 ans éligibles au vaccin à partir du 12 avril

Dans une interview au Journal du Dimanche, Olivier Véran annonce une accélération dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, dès lundi 12 avril. La vaccination avec AstraZeneca sera désormais possible pour les plus de 55 ans, sans condition. Sur un marché parisien, dimanche, les avis divergent. Si certains, en âge d’être vaccinés, comptent prendre rendez-vous dès demain, d’autres font encore part d’un manque de confiance.

Nouveau coup d’accélérateur

Le délai entre les deux injections des vaccins Pfizer et Moderna sera également allongé de deux semaines, a ajouté le ministre de la Santé, soit 42 jours en tout, au lieu de 28. "Quatre à six semaines, ce n’est rien du tout, ça renforce la réponse des anticorps, et ça vaut la peine de le faire, ça va nous permettre justement de donner beaucoup plus de premières doses", explique le docteur Imad Kansau, infectiologue à l’hôpital Antoine-Béclère à Clamart (Hauts-de-Seine). À ce jour, plus de 20% des adultes français ont déjà reçu une première dose de vaccin.