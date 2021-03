Covid-19 : les pharmacies ont obtenu le feu vert pour vacciner

Dans un premier temps, toutes les personnes de plus de 74 ans, peu importe leur état de santé, ainsi que toutes les personnes qui ont entre 50 et 74 ans et qui souffrent de pathologies chroniques pourront se faire vacciner dans les pharmacies. Cela concerne cinq millions de personnes en France. Les personnels médico-sociaux pourront aussi se faire vacciner. “Mais il ne faut pas avoir au préalable, avoir contracté le virus”, précise le journaliste Jean-Christophe Battéria sur le plateau du 19/20.



C’est le pharmacien qui décidera de l’ordre des rendez-vous

À partir du lundi 15 mars, il sera possible de s’inscrire chez son pharmacien, par téléphone, sur le site internet ORDOCLIC pour se faire vacciner en pharmacie. “Vous aurez un petit formulaire à remplir sur vos pathologies”, indique le journaliste. C’est le pharmacien qui décidera de l’ordre des rendez-vous en fonction de l’urgence de la situation. Une fois la première injection faite, un autre rendez-vous sera automatiquement fixé pour la deuxième injection.

Le JT

Les autres sujets du JT