Covid-19 : les personnes âgées ont commencé à recevoir leur troisième dose

Des personnes âgées de plus de 65 ans ou atteintes de comorbidités qui ont reçu leur dernière injection il y a minimum six mois ont pu recevoir leur troisième dose de vaccin contre le Covid-19 jeudi 2 septembre dans le 15e arrondissement de Paris.

Une nouvelle campagne de vaccination a débuté jeudi 2 septembre dans un centre de vaccination du 15e arrondissement de Paris. Des personnes âgées se sont inscrites pour recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. "Je suis venu en courant parce que le virus est encore actif et pour les personnes âgées c'est plus prudent", lance un patient. "Au bout d'un moment peut être l'immunité peut être perdue, donc il faut faire la troisième dose", estime un autre.

Une campagne de rappel pour 18 millions de Français

Les personnes âgées de plus de 65 ans ou atteintes de comorbidités qui ont reçu leur dernière injection il y a minimum six mois sont concernées, soit 18 millions de Français. "On peut faire au cas par cas certaines dérogations", nuance le docteur Colette Roure, la superviseure du centre. Entre 100 et 150 créneaux quotidiens sont ouverts pour les troisièmes doses.