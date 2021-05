Covid-19 : les patients à risques pourraient avoir besoin d’une troisième dose de vaccin

Cela pourrait représenter une nouvelle étape à suivre pour se protéger le mieux possible face au Covid-19. Comme le suggérait le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale le 6 avril dernier, il est recommandé "l’injection systématique d’une troisième dose de vaccin pour les personnes sévèrement immunodéprimées".

Une troisième dose pour se protéger face aux variants

Pour l’instant, la troisième dose ne concerne qu’une partie de la population. Les patrons des laboratoires de Pfizer et de Moderna préconisent cette pratique pour toute la population. Cela serait une manière de se protéger face aux variants sud-africain, brésilien et une des variétés du variant indien. "C’est vis-à-vis de ces mutants qu’on pourrait être intéressé par une troisième dose. Troisième dose qui intégrerait des vaccins modifiés pour justement induire une réponse contre ces mutants", explique Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique Covid-19.