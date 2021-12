Covid-19 : les infirmières libérales mobilisées face à l'affluence des centres de vaccination

Les infirmières libérales se mobilisent pour vacciner leurs patients contre le Covid-19, face à des centres de vaccination pris d'assaut. "J'ai essayé de téléphoner trois ou quatre fois au centre et à chaque fois tout était plein", témoigne un homme âgé qui a décidé de faire appel à une infirmière libérale avec deux de ses amis. Cette solution est également privilégiée par les personnes fragiles, âgées, ou vivant dans des endroits plus reculés.

Certaines pharmacies manquent de doses

Les professionnels libéraux de santé voient également leur agenda pris d'assaut par les demandes de consultation. "Les gens ont du mal à prendre rendez-vous et la pression du pass sanitaire fait qu'ils veulent se faire vacciner très rapidement", explique une infirmière, qui peine à répondre à toutes les demandes à cause du manque de doses. "Il y a dix jours, on a fait une demande de 32 flacons Pfizer, on en a eu 16", déplore une pharmacienne.