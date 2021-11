Covid-19: les hôpitaux redoutent la cinquième vague

Gaétan Casanova, président de l’InterSyndicale Nationale des internes, explique que la France doit se servir de l’expérience de ses voisins pour anticiper. L’objectif mis en avant est d’apporter à la population une réponse qui soit "plus douce et plus efficace’’. Il ajoute qu’il est important d’être attentif aux mesures prises par les autres européens et encourage à la communication avec ces derniers.



Les Français seront -ils reconfinés ?

Pour Gaétan Casanova, il est impossible d’affirmer si les Français sont à l’abri d’un reconfinement. Toutefois, il ajoute que cette possibilité n’est pas à exclure. Il s’agirait d’une erreur si l’on venait à exclure la possibilité d’un reconfinement en raison de la campagne présidentielle, précise-t-il. Gaétan Casanova explique que l’idéal serait de prendre des mesures efficaces et les moins liberticides possibles. Il indique que les considérations politiques doivent être écartées d’un processus de décision et qu'une analyse scientifique de la situation doit être effectuée.