Covid-19 : les Français se font vacciner avant les vacances

Pour les vacances, ses copains partent voir la mer, direction Royan, en Charente-Maritime. Mais juste avant, Rémi passe par la case vaccin. "C'est plus par mesure de sécurité si, par exemple, il faut un pass comme quoi on a eu un premier vaccin ou les deux en même temps pour pouvoir faire des activités ou autre, on préfère partir serein à ce niveau-là", explique le vacancier. Dans un centre de vaccination version "drive" de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, de nombreuses familles et jeunes rêvent d'un été sans tracas.

En prévision des mesures de l'exécutif

Mais tous ont en tête l'allocution d'Emmanuel Macron, prévue le lundi 12 juillet, et les mesures qui pourraient en découler. En moyenne, 150 vaccinations sont réalisées chaque jour dans ce centre. Le chiffre vient de grimper à 200. Face à cet afflux, le vaccidrive est prolongé de dix jours. Le pic de vaccination y est attendu pour la mi-juillet. Pour la semaine suivante, plus de 1 600 rendez-vous quotidiens ont été réservés dans un centre voisin.