Covid-19 : les centres de vaccination font le plein

Arrivées en continu dans le centre de vaccination départemental de Montastruc-la-Conseillère, en Haute-Garonne. 500 rendez-vous ont été calés dimanche 5 décembre, pour pouvoir être tranquille pour les fêtes de fin d'année. "Je préfère être prudente", explique une dame. La plupart viennent pour la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. Mais certains comme Camélia, 13 ans, reçoivent leur première injection, par crainte de la cinquième vague. La volonté de protéger ses proches est présente.

Un accueil six jours sur sept

Tous les créneaux sont pris jusqu'au 24 janvier. Une centaine de doses supplémentaires peuvent être réalisées sans rendez-vous, en principe pour les plus de 65 ans. Les membres du personnel de santé qui n'ont pas de campagne de vaccination dans leur établissement peuvent également tenter leur chance. Pour faire face, le centre a augmenté ses capacités et fonctionne six jours sur sept.