Covid-19 : les annonces du gouvernement sont "un aveu d'échec terrible", juge le député LFI Eric Coquerel

"Malheureusement pour le pays, c'est surtout un aveu d'un échec terrible", a réagi lundi 27 décembre sur franceinfo le député LFI de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel, après les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement pour tenter d'enrayer les contaminations au Covid-19. Le député constate l'échec "d'un gouvernement qui n'a compté que sur le seul vaccin pour venir à bout du virus, et qui admet ce soir qu'il n'empêche malheureusement pas suffisamment la transmission".

Eric Coquerel estime que le pays "paye les mois de non-préparation de cette nouvelle vague", mais aussi le fait de "ne plus avoir aucune stratégie du tracer-isoler". Il déplore également "le fait de ne pas avoir mis le paquet sur l'hôpital public" et d'avoir "continué à fermer des lits, ce qui fait qu'à nouveau, on craint que l'hôpital soit submergé, et les soignants également". "On paye aussi le fait de ne pas avoir organisé la société en fonction d'un virus qui, malheureusement, va durer un certain temps", ajoute le député de Seine-Saint-Denis.

Une organisation "en roulement" du travail

Il cite par exemple la possibilité d'une "organisation en demie-jauge des classes d'école", ou encore "l'organisation en roulement du travail, des transports, et pas seulement pour les gens qui peuvent faire du télétravail, mais pour tous ceux qui, à sept heure du matin, sont massés dans les métros, dans les trains". Eric Coquerel juge encore que le gouvernement, "au lieu de faire confiance aux Français", en continuant "à convaincre que le vaccin est utile pour soigner les formes graves, prend des mesures qui pourraient être dangereuse pour l'Etat de droit".

Pour le député LFI, le pass vaccinal ne peut pas "être pris à la légère". Ce pass va "faire en sorte qu'une partie des Français verront "la plupart de ses activités sociales contrôlées, surveillées".

"On rentre dans une société du contrôle généralisé" Eric Coquerel, député LFI à franceinfo

Cela devient "problématique", avec des mesures "qui n'ont pas pour objectif d'en finir avec le virus". Selon lui, ces mesures ont "pour objectif de freiner le virus, d'essayer de maintenir l'activité économique". Il déplore l'absence de "mesures structurelles pour permettre aux Français de ne pas être contaminés et d'être le moins malade possible avec ce virus".

Eric Coquerel pointe encore "un paradoxe" dans la gestion de la crise sanitaire en ayant "renoncé à essayer d'organiser la société autrement" et en ayant même "aggravé les choses, par exemple en ayant rendu les tests payants, ce qui était une stupidité sans nom, les personnes les plus susceptibles d'avoir une forme grave de maladie n'étaient pas vaccinées, ne pouvaient plus être testées et ne pouvaient pas prévenir les gens qui étaient contaminés autour d'eux". Pour le député "ces mesures sont incohérentes, dangereuses pour les libertés et ne suffiront pas face à ce virus".