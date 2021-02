Covid-19 : les Américains se font vacciner en masse

Aux États-Unis, les centres de vaccination aussi sont au format XXL : parc d’attraction en Californie, stade géant de Phoenix, en Arizona, ou encore celui de Los Angeles. De jour comme de nuit, le pays vaccine en masse. Sur le circuit automobile de Dallas, des centaines de Texans attendent leur vaccination. Entre 7 000 et 10 000 doses de vaccin par jour sont écoulés sur le site. Le temps de relever le t-shirt, la vaccination se fait au volant, et ne prend pas plus d’une minute. Les patients rencontrés par les équipes de France Télévisions sont impressionnés par la rapidité du dispositif.

1,4 million de personnes vaccinées par jour

Au pied des montagnes russes d’un arc d’attraction, une armée de volontaires participent à la plus grande opération de vaccination de l’histoire américaine. 30 stades sont mis à dispositions pour cette opération d’envergure. "Les États-Unis vaccinent 1,4 millions de personnes par jour, à ce rythme, 75% de la population sera vaccinée d’ici dix mois", explique la journaliste Agnès Vahramian, sur place pour France Télévisions.