États-Unis : une séance de vaccination contre le Covid-19 en pleine tempête de neige

Une séance de vaccination contre le Covid-19 inattendue s'est déroulée sur une autoroute de l'Oregon (États-Unis), au beau milieu d'une tempête de neige. Mardi 26 janvier, après une journée de vaccination, une équipe de médecins a pris l'autoroute 199 direction Grants Pass. Mais avec la tempête, la circulation s'est arrêtée net. Les agents de santé avaient, dans leur voiture, six doses de vaccin qui risquaient d'être perdues.

Des automobilistes fous de joie

"Je me suis approché des voitures et j'ai dit aux conducteurs : 'Il nous reste une dose de vaccin, ça vous intéresse ?'", raconte Michael Weber, directeur de la santé publique du comté de Joséphine. Les automobilistes étaient médusés. Ceux qui ont accepté étaient fous de joie. Au bout de 45 minutes, six naufragés de la route ont été vaccinés. "Ils voulaient absolument vacciner six personnes, et quand j'ai vu ça, je me suis dit : 'Oh mon dieu, je suis tellement fière de ma communauté'", se rappelle Christi Siedlecki, qui a assisté à la scène.

