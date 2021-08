Covid-19 : le virus est-il dangereux pour les nouveau-nés ?

Le cas des bébés face au Covid-19 inquiète. Mais qu’en est-il ? "Les drames qui touchent les enfants, c’est tout de suite très impressionnant. Alors quand on regarde les chiffres, heureusement, ces cas graves exceptionnels ne surviennent que dans peu de cas. Dans un registre américain, qui a porté sur 3 476 grossesses de mères positives, l’immense majorité a été négative. On a seulement 206 nouveau-nés qui ont été positifs. Soit 0,006%. Et positif ne veut pas dire forme grave", a détaillé le médecin.



La vaccination primordiale

Les contaminations sont donc possibles in utero, mais très rares. "On ne sait jamais autour de la naissance à quel moment le nouveau-né se contamine. Ce qui est sur c’est que pendant la grossesse, le placenta est un formidable rempart, particulièrement au premier et au deuxième trimestre. C’est pour ça qu’il ne faut pas attendre le troisième trimestre pour se faire vacciner", a rajouté le docteur, sur le plateau du 20 Heures, lundi 23 août.