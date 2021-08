Nice : de plus en plus de bébés hospitalisés à cause du Covid-19

Le Covid-19 touche de plus en plus les nouveau-nés. À Nice, dans les Alpes-Maritimes, un hôpital a admis dans son service d'urgences pédiatriques douze enfants depuis une semaine.

À Nice, dans les Alpes-Maritimes, cinq nourrissons sont actuellement hospitalisés à l'hôpital Lenval pour cause de Covid-19. Depuis la semaine dernière, 12 enfants ont été hospitalisés. Le virus se manifeste avec une forte fièvre. "La difficulté, c'est qu'avec la fièvre, ils n'arrivent plus à s'alimenter correctement, et pour un nouveau-né de sept jours, comme on en a actuellement, ça pose problème, donc on peut être amenés à faire ce qu'on appelle un 'gavage' pour apporter l'alimentation qui lui est absolument vitale", explique le docteur Philippe Babe, chef adjoint des urgences pédiatriques.

Les parents contaminés

La plupart du temps, les parents ont aussi le virus. Les soignants recommandent aux parents de se faire vacciner pour éviter de tels cas de figure. Dans les semaines autour de la naissance, il est recommandé d'éviter de sortir dans des endroits trop fréquentés. Si le nombre de cas chez les jeunes enfants continue d'augmenter, une unité Covid spécialisée pourrait être ouverte.