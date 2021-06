Covid-19 : le variant Delta atteint 20 % des nouvelles contaminations

Olivier Véran a annoncé, mardi 29 juin, que le variant indien dit "Delta" se propage largement en France, et représente désormais 20 % des nouvelles contaminations au Covid-19. Faut-il craindre une nouvelle vague à la rentrée prochaine ? Certains se posent la question de l'utilité du vaccin si les contaminations continuent chez les personnes vaccinées. En réalité, "il faut distinguer les infections et les cas graves", selon le médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures de France 2.

96 % d'efficacité contre le variant Delta

"Si on regarde les infections, c'est vrai qu'avec une seule dose de vaccin on a 35 % d'efficacité contre le variant Delta, 79 % quand on fait la deuxième dose. Mais quand on regarde les cas graves, les hospitalisations, dès la première dose on a 80 % d'efficacité grâce au vaccin et on atteint même 96 % avec deux doses d'AstraZeneca ou de Pfizer", explique le scientifique. Quant à savoir si le vaccin sera suffisant pour éviter de nouvelles mesures de restrictions sanitaires, la question se pose, selon l'expert.

