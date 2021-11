Covid-19 : le vaccin, une protection limitée ?

C. Rougerie, P. Lagaune, France 3 Régions, C. Berbett-Justice

Une vaccination à l'échelle globale durant des mois et près de 50 millions de Français protégés par la double vaccination : les chiffres de la vaccination, en France, sont bons. Pourtant, des cas de Covid-19 sont recensés en masse ces derniers jours, ce qui laisse craindre une 5ème vague. L'arrivée du variant affaiblit les effets du vaccin sur le corps, ce qui laisse une ouverture à une potentielle contamination. Le vaccin Pfizer perd également en efficacité sur le long terme, passant de 88% à 47%, six mois après son injection.

Une contagion toujours possible malgré le vaccin

Recevoir le vaccin protège contre les formes graves du coronavirus, mais n'empêche pas de transmettre le virus à d'autres individus, vaccinés ou non. Dans certains établissements pour personnes âgées, plusieurs individus avaient été testés positifs malgré l'application du vaccin, qui a pour but de réduire la charge virale du virus. Le vaccin protège cependant des formes les plus graves du Covid-19.