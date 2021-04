Covid-19 : le vaccin Janssen disponible en France

Dans une pharmacie, les premiers candidats au vaccin Janssen, disponible depuis lundi 26 avril, arrivent dans la matinée. Contrairement aux trois autres vaccins utilisés en France, celui de Janssen ne nécessite qu’une seule dose. "Je l’ai choisi principalement parce que c’est juste une dose, commente Georges Chappellier, un volontaire. Ça évite de revenir 12 semaines après éventuellement pour se refaire vacciner."

Janssen préféré à AstraZeneca ?

Marine Bon, pharmacienne, n’a pour le moment reçu qu’un seul flacon, soit l’équivalent de cinq doses. La liste d’attente s’allonge déjà. "Ils sont très impatients de se dire qu'on va se vacciner pour en terminer au plus vite avec ce Covid, on a une liste d'attente et on appelle les gens au fur et à mesure selon le degré de priorité, indique Marine Bon/Blon. La plupart du temps, ils répondent 'oui', ils viennent dans la journée."

Même scénario dans une autre pharmacie parisienne : un seul flacon livré, et déjà une préférence affichée. "Maintenant que le Janssen est arrivé, vous avez certaines personnes qui demandent d'être vaccinées par le vaccin Janssen", explique le pharmacien, Patrick Sitbon.