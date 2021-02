Covid-19 : le vaccin d'AstraZeneca arrive en France, bientôt le Spoutnik V ?

Le vaccin anglo-suédois, AstraZeneca, est une nouvelle arme dans la lutte contre le coronavirus. Il fait son arrivée en France samedi 6 février, pour les personnels soignants. Les personnes entre 50 et 65 ans souffrant de comorbidités, puis l'ensemble des 50-65 ans pourront en bénéficier. C'est un vaccin plus facile à stocker et à transporter. De fait, les sages-femmes, pharmaciens et médecins pourront l'administrer. Le gouvernement veut atteindre le chiffre de quatre millions de personnes ayant reçu une première injection dès la fin du mois.

"Une bonne nouvelle pour l'humanité"

Le Spoutnik V, élaboré par les Russes, a été certifié sûr et efficace à 92% par la célèbre revue scientifique The Lancet. Il est désormais encensé : Je voudrais féliciter la Russie pour ce succès. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité", a déclaré Josep Boreel, chef de la diplomatie de l'Union européenne. La Russie doit déposer un dossier d'homologation pour que son vaccin soit utilisé en Europe.