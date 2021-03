Covid-19 : le vaccin AstraZeneca est-il vraiment efficace ?

La Haute autorité de santé a recommandé l’utilisation du vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées de plus de 65 ans, mardi 2 mars. Un revirement d’ampleur qui se base sur une étude écossaise qui n’est toutefois pas encore validée par tous les scientifiques. 490 000 cas ont été étudiés : les risques d’hospitalisation diminuent de 94%, plus que Pfizer, avec 85%. Dans un premier temps, le fabricant évoquait une efficacité de 60 à 90%, et l’agence européenne des maladies avait retenu le chiffre de 60%, tandis que Pfizer et Moderna se situaient autour de 95%.

"Une efficacité absolument phénoménale"

Olivier Véran a insisté sur "l’efficacité absolument phénoménale même chez les personnes de 65 ans et plus". Jean-Paul Stahl, professeur émérite des maladies infectieuses à l’université de Grenoble, abonde en ce sens. "Ce qui est important, c’est d’éviter les formes graves. Actuellement, toutes les mesures prises sont faites pour éviter l’encombrement dans les hôpitaux", a-t-il détaillé. Les premiers résultats sont encourageants.