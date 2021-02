Covid-19 : le vaccin AstraZeneca bientôt disponible chez les médecins généralistes pour les 50-64 ans

Le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 était jusque-là réservé aux personnels de santé, mais les médecins de ville pourront bientôt en commander pour certains de leurs patients. Le 17 février, 700 000 doses de ce vaccin sont attendues en France. La vaccination par les médecins généralistes devrait pouvoir commencer le 25 février, et les pharmaciens devraient également rejoindre la campagne en mars.

Un vaccin réservé aux 50-64 ans

Ce vaccin est réservé aux personnes âgées de 50 à 64 ans, avec en priorité celles atteintes d’obésité et de diabète, ou de cancers et maladies respiratoires. Au total, cette tranche d’âge représente 13 millions de personnes. "Il y a une forte demande des patients pour se faire vacciner", explique le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d’honneur de la fédération des médecins de France. "Ça va être relativement simple : on va faire comme dans les centres de vaccination, il y aura des listes d’attente", ajoute-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT