Covid-19 : l'OMS recommande le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans

L'OMS à contre-courant ? L'Organisation mondiale de la santé a annoncé, mercredi 10 février, que le vaccin contre le Covid-19 mis au point par AstraZeneca pouvait être administré aux plus de 65 ans et utilisé même dans un pays où circulent des variants. "Les personnes de plus de 65 ans devraient recevoir le vaccin", a ainsi déclaré le président du groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, Alejandro Cravioto.

Ce vaccin à vecteur viral, développé conjointement par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford, a connu divers déboires ces dernières semaines, son efficacité n'ayant par exemple pas été jugée suffisamment probante pour les personnes âgées de plus de 65 ans. L'Afrique du Sud s'est également dite prête à revendre ou échanger un million de doses après que l'efficacité du produit d'AstraZeneca sur le variant local du coronavirus a été mise en doute.