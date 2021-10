Covid-19 : le taux d'incidence remonte partout en France

Le relâchement des gestes barrières, les températures en baisse et les déplacements pour les vacances de la Toussaint, les facteurs propices à la propagation du virus du Covid-19 sont nombreux. À Brive-la-Gaillarde (Corrèze), le taux d'incidence a triplé.

En ce début d'automne, à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, le Covid-19 fait de nouveau parler de lui. Pour certains, les vacances de la Toussaint commencent devant le laboratoire d'analyse médicale. "Samedi, on a fait un apéro et nous étions six autour de la table. Malheureusement, l'un de nous a vu qu'il était cas positif", témoigne une habitante de Brive-la-Gaillarde qui attend de se faire tester.

Le dépistage des enfants repart à la hausse

Depuis deux semaines, surtout chez les enfants, les dépistages repartent à la hausse. "Nous testons beaucoup d'enfance et souvent, c'est parce qu'ils sont 'cas contact' d'un cas positif dans une école ou dans un club sportif", rapporte Sandrine Leluc, biologiste dans le département de la Corrèze. À Brive-la-Gaillarde, trois semaines après la fin du port du masque obligatoire pour les moins de 12 ans, neuf classes d'écoles primaires ont dû fermer. Le taux d'incidence atteint en Corrèze 73 cas pour 100 000 habitants, une tendance observée dans une quarantaine de départements.