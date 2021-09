Covid-19 : le rappel vaccinal avec une troisième dose débute dans les Ehpad

Dans un Ehpad des Yvelines, Michel Garcia était le premier résident à se faire vacciner contre le Covid-19 en janvier. Alors, pour la troisième dose, il s’est levé tôt, vendredi 10 septembre. Dans cet établissement, 99 % des résidents sont vaccinés. À 80 ans, Michel Garcia voit dans cette troisième dose un passeport pour la liberté. “Ça me permet de bouger sans avoir à réfléchir (...) ça me permet de voir mes petits-enfants”, confie-t-il.



600 000 personnes concernées par la vaccination en Ehpad

En France, plus de 92 % des résidents d’Ehpad ont déjà reçu au moins une première dose. Et ils sont près de 90 % à avoir reçu les deux injections. Ce matin, deux tiers des pensionnaires de la maison de retraite étaient au rendez-vous pour ce rappel vaccinal, sans aucune réticence. En renforçant la vaccination, il reste toujours l’espoir de voir disparaître la maladie. C’est un pas de plus vers une vie sans Covid-19. Ce vendredi 10 septembre, près de 600 000 personnes sont concernées par la vaccination en Ehpad.