Covid-19 : le pass sanitaire entre en vigueur à l'entrée des grands centres commerciaux

Il faut désormais l'avoir en poche pour faire son shopping dans un grand centre commercial. À compter de ce lundi 16 août, les contrôles du pass sanitaire s'enchaînent à l'entrée des magasins de plus de 20 000 m2. Selon notre décompte, 144 établissements sont concernés par cette mesure, dans le sud de la France et en région parisienne, dans les départements où le taux d'incidence dépasse 200 cas pour 100 000 habitants.

Des contrôles au moins jusqu'au 15 septembre

Et parfois, c'est un vrai casse-tête logistique. Exemple dans une galerie marchande à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), où il a fallu condamner des accès et faire appel à du personnel supplémentaire pour assurer les contrôles. "Nous avons recruté une quarantaine d'agents de sécurité pour pouvoir assurer la fluidité à l'entrée du centre", explique Roch-Charles Rosier, le directeur du centre CAP3000.

Et pour ceux qui n'ont pas encore le pass, des tests antigéniques, avec résultat sous 15 minutes, sont parfois disponibles à l'entrée des centres commerciaux, comme c'est le cas à Antibes (Alpes-Maritimes). "Je le ferai autant de fois qu'il faudra pour pouvoir vaquer à nos occupations et à nos loisirs", affirme une cliente. Les contrôles du pass sanitaire resteront en vigueur au moins jusqu'au 15 septembre prochain.